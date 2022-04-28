أمسية للموسيقى الشرقية على خشبة مسرح مركز دوار الثقافي

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

انطلقت أمسية منوعات موسيقية لمجموعة من الموسيقيين المصريين والعرب والأجانب، مساء اليوم الخميس، على خشبة مسرح المركز الثقافي دوار بوسط القاهرة.

واجتمع الفنانون على حب الموسيقى الشرقية المصرية القديمة، ومنهم فريق كورال كتاكيت المكون من الفنانين، منون، مارى، مارين، سيكستين، ديفيد، جوريس، مارك مع دويتو الهارمونيوم والطبلة، والذي يضم ماريا و مرجانا وسوف يقام العرض بقيادة المايسترو محمود سامح.

يذكر أن "دوار" هو مركز ثقافي ومسرح يقع في وسط مدينة القاهرة، ويستخدم المسرح التشاركي والدراما العلاجية وغيرها من المسارات المرتكزة إلى الفنون من أجل التعافي وتدعيم الحوار والتحول المجتمعي، ويتكون الفريق من عدد من الفنانين والمربين والمعالجين النفسيين وممارسي العلاج من مصر ولبنان وخارجهما، ويقدم الفريق عدد من المبادرات التي تشجع على الإبداع والتفكير النقدي والمشاركة المدنية والتماسك المجتمعي.

كما يقدم "دوار" عددا من الأمسيات الثقافية تشمل عروضا للأفلام ومعارض فنية وعروض المسرح الإرتجالي والإبتكاري، والموسيقى الحية وليالي قراءات شعرية، بالإضافة إلى تخصص السيكودراما ومسرح إعادة التمثيل "بلاي باك" د والمسرح الحركي والفنون التعبيرية والرقص "لحركة والغناء".

كما يقدم الخدمات العلاجية للأفراد والأسر والمجتمعات المتضررة من الضغوطات الحادة وصدمات الحياة المؤلمة، والتي تشمل العنف القائم بسبب الحروب والتهجير، ويقدم قسم التدريب في "دوار" ورشا وندوات وبرامج تدريبية متخصصة في السيكودراما والمسرح التطبيقي والعلاج النفسى والفنون التمثيلية، كما نقدم خدمات استشارية وفرصا لإجراء البحوث والتدرّب على العمل للطلاب والباحثين والممارسين.​