سعفان يتابع دورات التدريب على مهنتي التفصيل والمشغولات الخشبية بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

تابع محمد سعفان وزير القوى العاملة، دورات التدريب التي يتم تنفيذها حاليا ضمن مشروع النهوض بالمرأة وتنمية قدراتها والمنفذ في محافظات القاهرة والفيوم وسوهاج.

وبحسب بيان اليوم، تلقى الوزير تقريراً من هناء عبد الفتاح مدير مديرية القوى العاملة بالفيوم أشارت فيه إلى أنه تنفيذاً لتكليفاتكم بمتابعة دورتي الطباعة على المنسوجات والتفصيل والحياكة والمستهدف فيه تنمية مهارات وقدرات المرأة وتأهيلها لسوق العمل ومساعدتها في فتح مشروعات صغيرة تدر دخلاً يضمن لهن حياة كريمة قامت المديرية بتنفيذ دورتين: الأولى في المشغولات الخشبية "الأركت" بجمعية تنمية المجتمع مركز يوسف الصديق، ونادي المرأة بمنية الحيط مركز اطسا، حيث تم تدريب 60 متدربة ، وتم توزيع ما تم صنعه على المتدربات في نهاية التدريب.

أما الدورة الثانية فكانت على التفصيل والخياطة، وتم تنفيذها بجمعية الطريق للتنمية، وشملت 42 متدربة، وتم توزيع ما تم تفصيله على المتدربات في ختام التدريب، ووفرت الوزارة جميع الآلات والأدوات اللازمة للتدريب والمواد الخام وتكلفة المدربين.

وأشار هناء، إلى أنه تم تنفيذ 9 ندوات تثقيفية أثناء التدريب خاصة باستراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة شملت قضايا: الزواج المبكر، وتنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية ، والتحرش الجنسي ، والمساواة وعدم التمييز فى مجال العمل، وذلك بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالفيوم ، وفرع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان.

كما شملت الدورات ثلاث ندوات في ريادة الأعمال بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، شملت الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز، وكيفية عمل المشروعات الصغيرة والحصول علي التراخيص اللازمة لذلك ودراسات الجدوى وحساب المخاطر والتسويق للمنتجات لضمان نجاح المشروعات.

ونقلت مدير المديرية رسالة وزير القوي العاملة للمتدربات بأن الوزارة تدعم المرأة في كافة المجالات وتقدم لها كل أوجه الدعم اللازمة لتمكينها اقتصاديا ومنها التدريبات علي المهن والحرف التي تناسبها ولها احتياج في سوق العمل.

وأكدت مدير المديرية أنه تم تنفيذ تكليفات الوزير بضرورة متابعتها بعد انتهاء التدريب وتوفير فرص عمل لائقة ومساعدتهن لدى كافة الجهات لفتح مشروعات صغيرة لهم وتذليل كل المعوقات.

كما استمعت لأراء المتدربات اللاتي أبدين سعادتهم بتلك التدريبات وأبدى البعض منهم رغبتهم في فتح مشروعات صغيرة والبعض الآخر رغبتهن في توفير المديرية فرص لهم في المنشأت والمصانع.

وكلفت مدير المديرية إدارة التشغيل بالتنسيق مع مكاتب القوى العاملة بتوفير فرص عمل قريبة من محل إقامتهم وموافاة الوزارة بذلك.

حضر التدريب كسبانه عاشور مسؤولة المرأة بالمديرية، ويحيى رشدى عبد العليم مدير إدارة التدريب المهنى بالفيوم.