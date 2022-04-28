شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: تشغيل 116 قطار إضافيا طوال أيام العيد لخدمة أهالى الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل 116 قطار إضافى مكيف وعادى طوال فترة تشغيل عيد الفطر من 25 أبريل حتى 11 مايو المقبل بواقع 64 قطارا مكيفا، و52 قطارا عاديا، تيسيرا على جمهور الركاب وأهالي الصعيد بمناسبة عيد الفطر المبارك.

والقطارات الإضافية المقرر بياناتها كالآتي:

أولا : القطارات الثالثة المكيفة

تشغيل قطارات إضافية جديدة خلال الفترة من 25/4/2022 الي 11/5/2022 بعدد (4) قطار ثالثه مكيفة يوميا خلال هذه الفترة وهي كالتالى: -

• قطار 1938 ثالثة مكيفة جديد القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:40 يعمل يوميا خلال الفترة من 25/4/2022 الي 10/5/2022

• قطار 1939 ثالثة مكيفة جديد أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 18:45 يعمل يوميا خلال الفترة من 26/4/2022 الي 11/5/2022.

• قطار 1942 ثالثة مكيفة جديد القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 55:16 يعمل يوميا خلال الفترة من 27/4/2022 الي 10/5/2022

• قطار 1943 ثالثة مكيفة جديد أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 00:20 يعمل يوميا خلال الفترة من 28/4/2022 الي 11/5/2022

• قطار 1940 ثالثة مكيفة جديد الإسكندرية / أسوان حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 17:20 يعمل يومى28و30/5/2022 فقط على ان يقوم من القاهرة يوم 30/5/2022

• قطار 1941 ثالثة مكيفة جديد أسوان / الاسكندرية حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 23:55 يعمل يومى 29/4/2022و5/5/2022 فقط على ان ينتهى يوم 29/4 بمحطة القاهرة

ثانيا :قطارات ذات تهويه ديناميكية

تشغيل قطارات إضافية خلال الفترة من 27/4/2022 الي 11/5/2022 بعدد (4) قطار تهوية ديناميكيه يوميا خلال هذه الفترة وهي كالتالي : -

• قطار 2202تهويه ديناميكية القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 15:15 يعمل يوميا خلال الفترة من 27/4/2022 الي 10/5/2022

• قطار 2203 تهويه ديناميكيه أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 15:00 يعمل يوميا خلال الفترة من 28/4/2022 الي 11/5/2022

• قطار 2204تهويه ديناميكيه القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرةالساعة 24:40 يعمل يوميا خلال الفترة من ليلة 7282 /4/2022 الي ليلة0111 /5/2022

• قطار 2205 تهويه ديناميكيه أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 10:00 يعمل يوميا خلال الفترة من 28/4/2022 الي 11/5/2022

وبذلك يكون قد تم إضافة 64 قطارا مكيفا و52 قطار تهوية ديناميكى بإجمالى 116 قطارا.

رابعاً : قواعد حجز التذاكر خلال تلك الفترة

• يتم حجز تذاكر القطارات الإضافية الموضحة بعالية قبل السفر بــ 24 ساعة

• يتم الحجز علي قطارات 88 و 2008 و 934 من محطات الإسكندرية و سيدي جابر وطنطا بالإضافة لمحطتي القاهرة والجيزة .

• صرف 4 تذاكر فقط من الشبابيك بموجب الرقم القومي

• وقف حجز المجموعات خلال فترة تشعيل العيد