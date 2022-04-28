شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: تشغيل 116 قطار إضافيا طوال أيام العيد لخدمة أهالى الصعيد والان مع تفاصيل الخبر
والقطارات الإضافية المقرر بياناتها كالآتي:
أولا : القطارات الثالثة المكيفة
تشغيل قطارات إضافية جديدة خلال الفترة من 25/4/2022 الي 11/5/2022 بعدد (4) قطار ثالثه مكيفة يوميا خلال هذه الفترة وهي كالتالى: -
• قطار 1938 ثالثة مكيفة جديد القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:40 يعمل يوميا خلال الفترة من 25/4/2022 الي 10/5/2022
• قطار 1939 ثالثة مكيفة جديد أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 18:45 يعمل يوميا خلال الفترة من 26/4/2022 الي 11/5/2022.
• قطار 1942 ثالثة مكيفة جديد القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 55:16 يعمل يوميا خلال الفترة من 27/4/2022 الي 10/5/2022
• قطار 1943 ثالثة مكيفة جديد أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 00:20 يعمل يوميا خلال الفترة من 28/4/2022 الي 11/5/2022
• قطار 1940 ثالثة مكيفة جديد الإسكندرية / أسوان حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 17:20 يعمل يومى28و30/5/2022 فقط على ان يقوم من القاهرة يوم 30/5/2022
• قطار 1941 ثالثة مكيفة جديد أسوان / الاسكندرية حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 23:55 يعمل يومى 29/4/2022و5/5/2022 فقط على ان ينتهى يوم 29/4 بمحطة القاهرة
ثانيا :قطارات ذات تهويه ديناميكية
تشغيل قطارات إضافية خلال الفترة من 27/4/2022 الي 11/5/2022 بعدد (4) قطار تهوية ديناميكيه يوميا خلال هذه الفترة وهي كالتالي : -
• قطار 2202تهويه ديناميكية القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 15:15 يعمل يوميا خلال الفترة من 27/4/2022 الي 10/5/2022
• قطار 2203 تهويه ديناميكيه أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 15:00 يعمل يوميا خلال الفترة من 28/4/2022 الي 11/5/2022
• قطار 2204تهويه ديناميكيه القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرةالساعة 24:40 يعمل يوميا خلال الفترة من ليلة 7282 /4/2022 الي ليلة0111 /5/2022
• قطار 2205 تهويه ديناميكيه أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 10:00 يعمل يوميا خلال الفترة من 28/4/2022 الي 11/5/2022
وبذلك يكون قد تم إضافة 64 قطارا مكيفا و52 قطار تهوية ديناميكى بإجمالى 116 قطارا.
رابعاً : قواعد حجز التذاكر خلال تلك الفترة
• يتم حجز تذاكر القطارات الإضافية الموضحة بعالية قبل السفر بــ 24 ساعة
• يتم الحجز علي قطارات 88 و 2008 و 934 من محطات الإسكندرية و سيدي جابر وطنطا بالإضافة لمحطتي القاهرة والجيزة .
• صرف 4 تذاكر فقط من الشبابيك بموجب الرقم القومي
• وقف حجز المجموعات خلال فترة تشعيل العيد