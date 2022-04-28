شكرا لقرائتكم خبر عن الدفع بـ 10 سيارات إطفاء لإخماد حريق داخل مصنع فى كرداسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ 10 سيارات إطفاء لمحاولة إخماد حريق داخل مصنع غزل ونسيج في منطقة كرداسة، وسط تواجد قيادات أمنية بمديرية أمن الجيزة بموقع الحريق.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع بمنطقة كرداسة وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.
وتم فرض كوردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتدادة وجارى عملية إخماد الحريق.