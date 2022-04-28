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الدفع بـ 10 سيارات إطفاء لإخماد حريق داخل مصنع فى كرداسة

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القاهرة - سامية سيد - دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ 10 سيارات إطفاء لمحاولة إخماد حريق داخل مصنع غزل ونسيج في منطقة كرداسة، وسط تواجد قيادات أمنية بمديرية أمن الجيزة بموقع الحريق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة،  بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع بمنطقة كرداسة وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

وتم فرض كوردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتدادة وجارى عملية إخماد الحريق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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