شكرا لقرائتكم خبر عن البريد تقرر عمل 200 مكتب بريد خلال العطلة الرسمية يوم الاربعاء والخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية للبريد عن عمل 200 مكتب بريد علي مستوي الجمهورية خلال العطلة الرسمية يوم الاربعاء والخميس.

حيث قررت الهيئة تشغيل 200 مكتب بريد منتشرين علي مستوي الجمهورية خلال العطلة الرسمية يوم الأربعاء والخميس الموافقين 4 و 5 مايو على أن يتم انتظام العمل بجميع مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 8 مايو.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن مكاتب البريد اصبحت ذراع الحكومة في تقديم الخدمات للمواطنين مشيرا الي ان الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تهدف الي تيسير حصول المواطنين علي الخدمات بجميع مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية بكل سهولة ويسر وذلك قبل واثناء اجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد الدكتور شريف فاروق علي أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة انتظام العمل بتلك المنافذ وتقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة بالإضافة إلى تغذية جميع ماكينات الصراف الآلي "ATM" على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية بما يضمن تسهيل حصول المواطنين علي الخدمات وصرف مستحقاتهم المالية.