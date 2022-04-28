شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد توجه 4 نصائح عاجلة للمواطنين خلال طقس أسبوع عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدد من النصائح الهامة للمواطنين خلال أيام العيد نستعرضها كما يلى:

- القيادة بهدوء فى الصباح الباكر في وجود الشبورة المائية أو في وجود الأتربة نهارا ارتداء الملابس الصيفية على مدار اليوم

- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة

- الأجواء تسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط

- متابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة يوميا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا سيشهد نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على الصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة : القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة



