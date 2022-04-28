شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة الشمالية العسكرية تنظم احتفالية لأطفال مصر من ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء، نظمت المنطقة الشمالية العسكرية احتفالية لذوى الهمم بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وذلك بمقر قاعدة محمد نجيب العسكرية لمشاركة أطفال مصر الاحتفال بتلك المناسبة ولإدخال الفرحة والسرور على قلوب هؤلاء الأطفال.

بدأ الحفل بمشاهدة فيلم تسجيلى عن قاعدة محمـد نجيب العسكرية للتعرف على الإمكانيات التى تذخر بها القاعدة ومدى التطور الهائل الذى حدث بها فى الآونة الأخيرة ودورها المحورى فى الحفاظ على الأمن بالإتجاه الإستراتيجى الشمالى ، أعقب ذلك زيارة متحف اللواء أركان حرب محمـد نجيب للإطلاع على تاريخ نشأة القاعدة ومراحل تطورها ، كما تم تنفيذ فقرة حرة للأطفال ومعرض للسلاح والألعاب الترفيهية ومباراة كرة قدم لأطفال مصر من ذوى الهمم وسط حالة من البهجة والسعادة على وجوه الحاضرين ، وفى نهاية الإحتفال تم توزيع الهدايا العينية على الأطفال .

من جانبهم عبر الأطفال المشاركين فى الحفل عن سعادتهم وإمتنانهم للقوات المسلحة على تنظيم الاحتفالية ومشاركتهم احتفال مصر بأعياد تحرير سيناء .

حضر الحفل محافظ الإسكندرية وممثلوا وزارتى التربية والتعليم والتضامن الإجتماعى وعدد من ضباط القوات المسلحة .