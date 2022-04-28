شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم فعاليات مميزة خلال شهر أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة الوعى لدى كافة فئات المجتمع المصرى وتعزيز القدرات المصرية فى شتى المجالات نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدد من الزيارات لطلائع مصر من طلبة (الجامعات – المدارس ) والوزارات إلى عدد من الوحدات العسكرية خلال شهر أبريل.

ونظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدداً من الزيارات لطلبة الجامعات المصرية، حيث تم تنفيذ زيارة لمدرسة فارسكور الزخرفية العسكرية إلى قاعدة المنصورة الجوية، وزيارة أخرى من طلبة جامعة المنصورة للوحدة البيطرية للذبح الآلى، فضلاً عن تنفيذ زيارة مدرسة رأس البر للصناعات البحرية إلى قاعدة بورسعيد البحرية، كما تم تنفيذ زيارة لوزارة الشباب والرياضة لمعهد الصحى إناث بأحمد جلال.

وفى سياق متصل تم تطوير المحتوى الدراسى وطريقة التدريس لمادة التربية العسكرية بما يتناسب مع المستوى العلمى والمعرفى للطلبة من خلال تدريس موضوعات ( التوعية القومية - التاريخ عسكرى - التحديات / التهديدات المؤثرة على الأمن القومى المصرى - الشائعات - الحروب الغير نمطية - مكانة الشهيد – دور القوات المسلحة فى التنمية الشاملة) بالإضافة إلى عرض أفلام وفيديوهات توثق المشروعات التنموية القومية العملاقة والإفتتاحات الرئاسية المستمرة لتنمية روح الولاء والإنتماء لدى رجال وقادة المستقبل .

تأتى تلك الجهود فى إطار العمل على ترسيخ مبدأ المواطنة وغرس الحس الوطنى لدى الجيل الجديد حتى يكون قادر على مجابهة التحديات الثقافية والفكرية فى العصر الحديث.