أبرزهم "حمزة زوبع".. حُكم بإدارج 17 متهمًا على قائمة الإرهابيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، حُكم الدائرة 24 جنايات جنوب القاهرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، بإدراج 17 متهمًا على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

جاء الحكم في طلبي الإدراج 3، و6 لسنة 2022 إدراج كيانات إرهابية وإدراج إرهابيين في القضية رقم 4736 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس.

ويبدأ تطبيق القرار من اليوم ولمدة 5 سنوات، بالإضافة لإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية.

الأسماء الصادر بشأنهم القرار هي: حمزة سعد أحمد زوبع، وحسام الدين عبدالرحمن، والسيد فرج محمد، وعماد محمد السيد البحيري، وأمين يوسف أمين، وعبدالحكيم عامر أحمد، وهشام متولي على حسن، وإسلام علواني حجازي، وإبراهيم سعد إبراهيم، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي مصطفى، ومحمد أبوزيد محمد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي شطا، ومحمد حسام الدين.