"ضربني لأني غير مُحجبة".. الداخلية تكشف حقيقة صفع صيدلي لسيدة بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور على موقع "فيس بوك" يتضمن استغاثة إحدى السيدات لتعدي صيدلي عليها بالصفع على الوجه حال تواجدها بالصيدلية ملكه في أشمون بالمنوفية.

وقالت السيدة في منشورها إنه تعدى عليها أثناء صرف بعض الأدوية لكونها غير محجبة، والزعم بتعرضها وأسرتها لضغوط داخل مركز شرطة أشمون لإجبارهم على الصلح مع المشكو فى حقه.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الصدد وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 21 الجارى تبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من (إحدى السيدات، مقيمة بإحدى القرى بدائرة المركز) بتضررها من صيدلي للتعليق على قيامها بوضع مساحيق تجميل على وجهها - مما يعرضها للحسد – أثناء تواجدها بالصيدلية لصرف بعض الأدوية.

باستدعاء المشكو في حقه وسؤاله، قرر بأنه معتاد المزاح معها، وأضاف بأنه صديق العائلة وعلى معرفة تامة بالمُبلغة.

وأيد زوج المُبلغة ووالدتها ما جاء بأقوال المشكو في حقه، ونفيا جود ثمة خلافات سابقة بينهم وبين المشكو في حقه، وأضافا بمحاولتهما إقناع الشاكية بعدم تحرير محضر بالواقعة إلا أنها رفضت ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.