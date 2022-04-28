انتشال جثة شاب مجهول الهوية من ترعة المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
انتشلت قوات الحماية المدنية بالجيزة جثة طافية بترعة المريوطية.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثر على جثة طافية بترعة المريوطية أمام سوق كرداسة.
دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي تنسيقًا من مأمور مركز كرداسة وفرقة شمال أكتوبر.
جهود رجال الإنقاذ كللت بانتشال جثه شاب مجهول الهوية فى العقد الثالث من العمر، وتم إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة فى حضورالشرطة.