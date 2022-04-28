حريق يلتهم محل والحماية المدنية تمنع امتداده إلى مركز العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل محل بمركز العياط جنوب الجيزة، اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أعمدة الدخان وارتفاع ألسنة اللهب بشارع عمر بن الخطاب التفتيش خلف مركز العياط.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد ومشاركة رئيس قسم الإطفاء اللواء علاء خلوصي.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل محل، وسيطر قوات الحماية المدنية على الحريق في غضون دقائق دون امتداده إلى المركز أو وقوع إصابات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.