اندلاع حريق بجوار فندق شهير في الدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تصدى رجال الإطفاء إلى حريق أعلى عقار بجوار فندق فورسيزون بالدقي.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أعمدة الدخان وارفاع ألسنة اللهب بجوار الفندق الشهير.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد ومشاركة رئيس قسم الإطفاء اللواء علاء خلوصي.

تبين بالفحص نشوب حريق أعلى سطح العقار رقم 26 بشارع النيل المجاور للفندق، وسيطر قوات الحماية المدنية على الحريق في غضون دقائق دون امتداده إلى المجاورات أو وقوع إصابات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.