خلاف على أولوية المرور.. ضبط طرفي "فيديو مشاجرة الشرقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع "فيسبوك" متضمنًا حدوث مشاجرة بين شخصين بدائرة مركز شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية وبحوزة أحدهما سلاح أبيض "سنجة".

بالفحص أمكن تحديد طرفي المشاجرة وتبين أنهما طرف أول (سائق جرار زراعي - مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس)، وطرف ثاني (سائق مركبة "توك توك"، وزوجته مقيمان بذات الدائرة).

وتبين أن المشاجرة إثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب أولوية المرور بالطريق تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر دون حدوث إصابات.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثاني (سلاح أبيض "المستخدم فى إرتكاب الواقعة")، وبمواجهتهما تبادلا الإتهامات لذات السبب.