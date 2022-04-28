المرور: غلق كلي لشارع يوسف عباس 60 يوما.. و3 تحويلات مرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة بالتزامن مع تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمحطة جامعة الأزهر.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان إن أعمال الإنشاء تتطلب غلق كلي لشارع يوسف عباس في الوصلة من شارع عبد العزيز الشناوي حتى شارع علي أمين في الاتجاهين.

وحددت مرور القاهرة التحويلات المرورية كالتالي:

- الاتجاه القادم من شارع عبد العزيز الشناوي اتجاه شارع علي أمين استكمال حركة المركبات بشارع عبد العزيز الشناوي فيميناً اتجاه شارع الطيران فيميناً اتجاه شارع علي أمين.

- الاتجاه القادم من شارع على أمين اتجاه شارع عبد العزيز الشناوي يسلك يميناً شارع الطيران واستكمال خط السير.

- الاتجاه القادم من شارع يوسف عباس اتجاه شارع على أمين يساراً شارع عبد العزيز الشناوي فيميناً اتجاه شارع الطيران.

ويبدأ الإغلاق من الساعة 12 صباحًا بعد منتصف ليل يوم الجمعة 29 أبريل ولمدة 60 يومًا.

وأكد الإدارة العامة لمرور القاهرة على تعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.