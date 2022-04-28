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آخر موعد 6 مايو.. الداخلية تواصل قبول طلبات التقدم لحج القرعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تواصل وزارة الداخلية قبول طلبات التقدم لحج القرعة لهذا العام 1443هـ/2022م.

وبدأت الوزارة في استقبال الطلبات من 24 أبريل وحتى 6 مايو المقبل.

وتستقبل الوزارة الطلبات بجميع مراكز وأقسام الشرطة بمختلف مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر الإنترنت، أو عن طريق الإتصـال بالخدمة الصوتية على رقم (27983000 – 02).

ولاقت الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتسهيل تلقي الطلبات استحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي في التيسير عليهم وتوفير الوقت والجهد.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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