وزير الداخلية يهنئ "سعفان" بعيد العمال: نؤكد على تقديرنا لدور العمال الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

بعث وزير الداخلية محمود توفيق، برقية تهنئة لوزير القوى العاملة محمد سعفان بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال.

جاء في برقية التهنئة "يسرني وهيئة الشرطة في مناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال أن نبعث لسيادتكم ولجميع الأخوة والأبناء عمال مصر المخلصين بأصدق التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات".

وأضافت "في تلك المناسبة التي نعتز بها جميعاً نؤكد على تقديرنا بالدور الوطني لعمال مصر الشرفاء.. ودورهم في ترسيخ مقومات التقدم وركائز البناء في كافة المجالات فهم أصحاب الهمم العالية والعزائم الصادقة، الذين يبذلون جهودهم من أجل رفعة مصرنا الغالية.. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لـ"جبالي المراغي"، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر".

وجاء فيها "يسُرني وهيئة الشرطة في مناسبة الاحتفال بعيد العمال أن نبعث إليكم وأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وجميع الأخوة والأبناء عمال مصر المخلصين بأصدق التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات".

وأضافت "ونحن نحتفي بعمال مصر رمزاً للعطاء والأداء المتفاني من أجل دفع مسيرة العمل الوطني نحو الارتقاء، نؤكد على تقديرنا لقيمة العمل كذخيرة لبناء الشعوب وصناعة تقدم الأمم.. حفظ الله مصر منارة تهدى الإنسانية سبل التقدم والحضارة والنماء، وسدد جهود المخلصين الذين يسعون بنبل لمستقبل أرغد لشعبها.. وكل عام وسيادتكم بخير".