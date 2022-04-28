شاكر يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة "القابضة للكهرباء" لمدة 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أصدر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس الجمعية العامة لكهرباء مصر، القرار 82 لسنة 2022 بتشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر لمدة 3 سنوات على النحو التالي:

1- المهندس جابر دسوقي مصطفى إبراهيم رئيسا لمجلس الإدارة.

2- المهندس محمد عبدالمنعم الطبلاوي عضوا متفرغا للتخطيط والبحوث وشئون شركات الخدمات.

3- نادية عبدالعزيز قطري عضوا متفرغا للشئون المالية والتجارية والتمويل.

4- المهندس محمود محمد النقيب عضوا متفرغا لشئون شركات الإنتاج.

5- المهندس خالد محمد الدستاوي عضوا متفرغا لشئون شركات التوزيع.

6- محمد محمود حسين السيسي عضوا متفرغا للموارد البشرية والشئون الإدارية.

7- المهندس محمد محمد عبدالعاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء.

8- محمد فريد عبدالفتاح عضوا ممثلا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

9- المهندس علي محمد عبدالفتاح عضوا ممثلا لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

10- محمد جمال الدين السبكي عضوا ممثلا لوزارة المالية.

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