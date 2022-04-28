اجتماع عاجل للتحالف الوطني لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الحماية الاجتماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

عقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم اجتماعا عاجلا للوقوف على أولويات خطة الحماية الاجتماعية والتي تم مدها حتى نهاية عام 2022 إيمانًا من أعضاء التحالف بضرورة دعم خطة الحماية الاجتماعية واستكمالا للجهود المبذولة في شهر رمضان الكريم والتي نجحت في تقديم دعم لـ 8 ملايين أسرة بقيمة بلغت 2 مليار جنيه، ركزت في مجملها على تقديم كافة أنواع الدعم الغذائي والنقدي والطبي لمساندة الفئات الأولى بالرعاية على مدار شهر رمضان المبارك.

وقد تم التوافق على تقسيم الجهود في الـ 8 أشهر القادمة على 3 محاور رئيسية تشمل الدعم الغذائي والطبي والاجتماعي، وذلك بتكلفة تتخطى 5.5 مليار جنيه من موازنة المؤسسات والجمعيات الشريكة في التحالف كلُ طبقاً لخطة عمله السنوية.

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من أولى مبادرات التحالف يوم 5 مايو 2022 في 27 محافظة من محافظات الجمهورية.

كما تم الاتفاق على مستهدفات الفترة القادمة من قبل كافة الأعضاء لرسم خارطة عمل متكاملة الملامح على مستوى 27 محافظة، ومن ثم تم عمل مصفوفة لإجمال هذه الجهود داخل خطة موحدة تركز على متابعة الدعم الغذائي والنقدي،والرعاية الصحية، بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي.

ومن المتوقع أن يستفيد خلال الثمانية أشهر القادمة ما يزيد عن 9 ملايين أسرة على أن يتم التعزيز على خطة عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بإشراك عدد أكبر من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المصرية بهدف الوصول لمزيد من المواطنين الأكثر احتياجا ودعم خطط توطين التنمية في كافة محافظات مصر.

وعلى التوازي اتفق أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على مسودة عمل خاصة بالتعديلات التشريعية المقترحة والتي من شأنها مساندة مؤسسات المجتمع المدني على ممارسة جهودها بشكل أكثر مرونةً وفعالية، كما اتفق أعضاء التحالف أيضا امتثالاً لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة بداية فتح حوار سريع بالتعاون مع كل من وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان وذلك لتقديم ومناقشة تلك المسودة وفتح حوار مجتمعي موسع بصددها خلال الأسابيع القادمة.

كان قد تم توقيع ميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في 13 مارس 2022 بحضور كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، وممثلين عن مشروعات صحية قومية تعتمد في تمويلها على دعم المجتمع المدني وهم (الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، ومؤسسة العربي لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة).​