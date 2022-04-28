شكرا لقرائتكم خبر عن الامتحانات قربت.. نصائح تساعد الطلاب على مراجعة دروسهم بتركيز.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الطلاب لإجراء امتحانات آخر العام الدراسي بعد عيد الفطر، لذلك يحرصون على مراجعة دروسهم خلال هذه الفترة، ولكن بعضهم يشعر بالتعب والإرهاق بسبب الصيام، ولهذا نستعرض فى التقرير، نصائح بسيطة تساعد الطالب على التركيز أثناء المذاكرة.



