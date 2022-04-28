شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة عيد العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد العمال.

قال فيها: "يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ، أن أتقدم لفخامتكم بأسمى التهاني الطيبة، وأصدق التمنيات القلبية بمناسبة عيد العمال، داعيا الله أن يعيده على فخامتكم وعلى عمال مصر الأوفياء الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا لإيمانهم الصادق بقيمة العمل في استكمال مسيرة النهضة الشاملة في ربوع الوطن كي تنعم البلاد بالامن والاستقرار والرخاء والخير".