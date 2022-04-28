شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الإدارية تعلن عن قناتها على موقع اليوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الرقابة برئاسة الوزير حسن عبد الشافى على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن تدشين قناة على موقع اليوتيوب، تحمل اسم هيئة الرقابة الإدارية، وتهدف إلى متابعة الفيديوهات التعريفية وحملات التوعية المجتمعية باللغات المختلفة.

كانت نشرت هيئة الرقابة الإدارية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كلمة الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقد بالرياض، بصفته رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، والتى تم بثها افتراضيا خلال فعاليات الجلسة الأولى للمؤتمر.

قال الوزير حسن عبد الشافى، إن اعمال الدورة الرابعة تأتى في إطار الزخم الذى تشهده جهود مكافحة الفساد لا سيما خلال العام الماضى، حيث عقدت لأول مرة جلسة خاصة للجمعية العامة حول الفساد والتي اعتمدت بدورها اعلان سياسى يتضمن خارطة طريق لجهود مكافحة الفساد لعدة أعوام مقبلة وانتهز هذه المناسبة لاطلعكم ان مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة قى مؤتمر مكافحة الفساد قرر عقد جلسة لمتابعة تنفيذ الالتزامات الواردة للإعلان السياسى خلال شهر سبتمبر من مقر مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة في فينا، فقد شهد العام الماضى خلال انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في شرم الشيخ خلال الفترة 13 وحتى 17 ديسمبر 2021 والتي اعتمدت 8 قرارات منها 4 قرارات تقدمت بها دول عربية هي مصر والسعودية والمغرب والإمارات الامر الذى يعكس مدى حرص الدول العربية على الاسهام في جهود مكافحة الفساد على المستوى الدولى متعدد الأطراف.