شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: زيادة أعداد اللجان الطبية لـ307 لجنة للكشف على أصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة والان مع تفاصيل الخبر
وكانت اللجنة الدائمة لوزارتى التضامن الاجتماعى والصحة والسكان، قد عقدت اجتماعها الثاني لبحث المعوقات التي تواجه سير منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة بموجب القرار رقم 82 لسنة 2022 تم تحديد أن ما يقرب من 500 ألف مواطن من ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة سيتم استثناءهم من النموذج الطبي المميكن لأنهم يتبعون المرحلة الأولى في استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
وتم تشكيل لجنة مشتركة بين المجالس الطبية وإدارات التأهيل في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية لدراسة الحالات التي يوجد بها تناقض بين التقرير الطبي المميكن والتقييم الوظيفي على أن تكون في كل محافظة لجنة للتظلمات، وعليه يتم اتخاذ القرار في مثل هذه الحالات، وأيضاً على المستوى المركزي يتم تفعيل مثل هذه اللجنة، على أن تجتمع هذه اللجنة شهرياً في الإعداد المتوسطة، وإذا كانت الأعداد كبيرة مثل حالات الإعاقات الحركية أو البصرية، يمكن أن تعقد اللجنة مرتين بالشهر، بالإضافة إلي تشكيل لجنة فرعية بالمحافظات في حالة التظلم تقوم بالدراسة ثم يتم الرفع إلي اللجنة المركزية، ووضع ضوابط للسيارات المجهزة بالتنسيق مع مصلحة الجمارك وهيئة المرور.