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وزير الكهرباء يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لمدة 3 سنوات

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القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس الجمعية العامة لكهرباء مصر القرار 82 لسنة 2022 بتشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر لمدة 3 سنوات على النحو التالى:

 

·        المهندس جابر دسوقى مصطفى ابراهيم رئيساً لمجلس الإدارة .

 

·        المهندس محمد عبد المنعم الطبلاوى عضواً متفرغاً للتخطيط والبحوث وشئون شركات الخدمات.

 

·        المحاسبة نادية عبد العزيز قطرى عضواً متفرغاً للشئون المالية والتجارية والتمويل.

 

·        المهندس محمود محمد النقيب عضواً متفرغاً لشئون شركات الإنتاج.

 

·        دكتور مهندس خالد محمد الدستاوى عضواً متفرغاً لشئون شركات التوزيع.

 

·        المحاسب  محمد محمود حسين السيسى عضواً متفرغاً  للموارد  البشرية والشئون الادارية.

 

·        المهندس  محمد محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء .

 

·  محمد فريد عبد الفتاح عضواً ممثلاً لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

 

·  على محمد عبد الفتاح عضواً ممثلاً لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .

 

· محمد جمال الدين  السبكى عضواً ممثلاً لوزارة المالية . 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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