شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
· المهندس جابر دسوقى مصطفى ابراهيم رئيساً لمجلس الإدارة .
· المهندس محمد عبد المنعم الطبلاوى عضواً متفرغاً للتخطيط والبحوث وشئون شركات الخدمات.
· المحاسبة نادية عبد العزيز قطرى عضواً متفرغاً للشئون المالية والتجارية والتمويل.
· المهندس محمود محمد النقيب عضواً متفرغاً لشئون شركات الإنتاج.
· دكتور مهندس خالد محمد الدستاوى عضواً متفرغاً لشئون شركات التوزيع.
· المحاسب محمد محمود حسين السيسى عضواً متفرغاً للموارد البشرية والشئون الادارية.
· المهندس محمد محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء .
· محمد فريد عبد الفتاح عضواً ممثلاً لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
· على محمد عبد الفتاح عضواً ممثلاً لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .
· محمد جمال الدين السبكى عضواً ممثلاً لوزارة المالية .