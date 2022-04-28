شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تصدر تقريرا حول أنشطة معهد أمراض النباتات خلال مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول أنشطة معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر مارس الماضي.
وقال الدكتور أشرف خليل مدير المعهد، إنه فيما يتعلق برصد الحالة المرضية للمحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة، تم المرور على منطقة توشكى وشرق العوينات وفحص زراعات النخيل الخاصة وجدت حالات مرضية فردية تم التعامل معها، فضلا عن المرور علي محاصيل الفاكهة المختلفة: الموز-الزيتون-الموالح-الجوافة-المانجو-الخوخ-التفاح-الكمثري، بمحافظات البحيرة والاسماعيلية والقليوبية ومنطقة وادي النطرون للوقوف علي الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الفنية.
وفيما يتعلق بالنشاط البحثي للمعهد، أوضح خليل أنه تم نشر 5 بحوث بمجلات علمية دولية، كذلك تم تنفيذ 35 مدرسة حقلية في المحاصيل الشتوية لمحافظات مصر المختلفة، و8 ندوات إرشادية عن فحص العفن الهبابي في المانجو في محافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن النشاط الإرشادى للمعهد.
وبالنسبة للنشاط الإنتاجي والخدمي للمعهد، أشار مدير المعهد، انه تم فحص 368 عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية، فضلا عن فحص 41 عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة، كذلك الإشتراك فى 22 لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة، وفحص 38 مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، وشراء 10جم نانورسيليكا قسم حصر وتقسيم الفطريات.