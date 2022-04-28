شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 سيارة مجهزة ولانشات إسعاف.. الصحة تعلن خطة التأمين الطبى فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي الشامل خلال الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الخطة تشمل توزيع 2151 سيارة إسعاف مجهزة، على الطرق والمحاور السريعة، والميادين الرئيسية بالمحافظات، وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهري.

وأوضح «عبدالغفار» أنه تم رفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وتكثيف تواجد الفرق الطبية من الأطباء، والتمريض والفنيين، في أقسام الطوارئ بالمستشفيات، فضلاً عن التنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بكل محافظة، بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي على مدار الساعة.

ولفت «عبدالغفار» إلى رفع درجة استعداد فريق الانتشار السريع في كل محافظة لتقديم الدعم لأي من المستشفيات، إلى جانب دعم بعض المستشفيات بفرق الانتشار الطبي السريع بمختلف المحافظات للتأمين الطبي والدعم الطارىء عند حدوث أزمات، فضلاً عن تجهيز فريق انتشار سريع مركزي لتقديم الدعم في حالة وقوع أي أزمات أو حوادث كبرى.

وأكد «عبدالغفار» أن الخطة تتضمن مراجعة التجهيزات والأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات والتأكد من توافر أرصدة كافية، فضلاً عن رفع درجة الاستعداد بالإدارة العامة للتموين الطبي مع تواجد نوبتجي على مدار الساعة لإمداد المنشآت الطبية بأي احتياجات أولاً بأول، مشيرًا إلى توافر أرصدة كافية من الدم ومشتقاته من جميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم التابعة للوزارة بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى توفير سيارات للتبرع بالدم للاستعانة بها عند الحاجة.

وأشار «عبدالغفار» إلى التنسيق والتواصل المستمر بين هيئة الإسعاف ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، بالإضافة إلى تخصيص فرق للانتشار السريع بهدف التدخل في حالة حدوث أي طارئ أو حادث.

وفي سياق متصل، أكد «عبدالغفار» تكثيف الحملات التفتيشية التي شنتها الإدارة العامة للرقابة على الأغذية على المنشأت الغذائية بجميع محافظات الجمهورية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتأكد من صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية حرصًا على سلامة المواطنين.