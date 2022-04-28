شكرا لقرائتكم خبر عن بالتواريخ.. 4 ظواهر فلكية بسماء مصر بالليالى المتبقية بشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكون هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية على موعد مع خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان مع 4 من أجمل الظواهر الفلكية التى تزين سماء مصر.

وفيما يلى ينشر ”الخليج 365” تفاصيل الظواهر الفلكية بالتواريخ المتبقية حتى نهاية الشهر، كما يلى:

- 29 أبريل:

عطارد في أكبر استطالة له، حيث يبلغ كوكب عطارد أقصى استطالة له من الشمس في هذا اليوم بنحو 20.6 درجة.

- 30 أبريل:

كسوف جزئي للشمس، حيث يحدث كسوف الشمس دائما عندما يكون القمر محاق، ولهذا يكون هناك كسوف جزئي للشمس في هذا اليوم ولكنه غير مرئي في مصر أو المنطقة العربية.

- 30 أبريل:

القمر الجديد - (محاق شوال)، حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها في ذلك اليوم حيث يكون وجه القمر المضيئ ناحية الشمس ووجه المظلم ناحية الأرض لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل.

- 30 أبريل:

يقترن الزهرة والمشتري فى مشهد بديع يشاهد بالعين المجردة.