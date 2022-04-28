شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية بعد العيد.. إقرا التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحدثت بوابة المرور الإلكترونية خطوة جديدة لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين من خلال حجز موعد بوحدات التراخيص للمواطنين بعد عيد الفطر المبارك لتقديم الخدمات اللازمة للسائقين، واشترطت مجموعة من الخطوات التي يجب توافرها ومنها:

- بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى المفعول.

- السداد بكافة أنواع كروت الإئتمان ولا يوجد تعامل نقدي.

- تقدم الخدمه لمركبات الملاكي أو الدراجة النارية الأقل من 2030 سي سي.

- وجود شهادة براءة ذمة سارية.

- يتم قبول خطابات رفع أو تجديد الحظر البنكية فقط للأفراد وليس الشركات، ولا يتم قبول خطابات رفع أو تجديد الحظر الصادرة من الشركات المختلفة.

- يتم قبول التوكيلات المميكنة المؤمنة فقط لوكيل واحد فقط من المالك، ويشترط ألا يكون قد مضى على التوكيل 3 أعوام من تاريخ صدوره.

- يتم تقديم مذكرة فقد للرخصة المطلوب إستخراج بدل فاقد لها تكون صادرة من قسم الشرطة المختص.

- يتم تقديم الرخصة التالفة فى حالة طلب "بدل تالف رخصة قيادة/ تسيير".

- تقدم خدمات رخص القيادة لرخص القيادة المطورة فقط (موضح بها الرقم القومي).

- لا يتم تقديم الخدمات الآتية: ( نقل القيد – نقل الملكية – خدمات الأجانب – خدمات الشركات ).

- لا يتم التعامل مع تصاريح التسيير، وعدم قبول الدمغ المحلى.

- لا يتم التعامل مع خطابات التجديد أو رفع الحظر الورقي و الوحدات تعمل بالتكامل الإلكتروني مع كافة البنوك علي مستوي الجمهورية.