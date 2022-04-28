بعد إجازة العيد.. التنمية المحلية: 5 دورات تدريبية بمركز سقارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه سيتم استئناف الدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة يوم 8 مايو القادم، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال شعراوي، في بيان، اليوم الخميس، إنه سيتم تنفيذ 5 دورات تدريبية في الأسبوع التدريبي القادم رقم 37 من الخطة التدريبية للمحليات وهي: دورة الشئون القانونية وإدارات تنفيذ الأحكام، ودورة تصميم الجرافيك والإنفوجرافيك، ودورة إدارة مشروعات التعاون الدولي والتواصل الفعال مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمسئولية المجتمعية للمؤسسات الحكومية، ودورة إعداد السيناريوهات واستشراف المستقبل، ودورة حل المشاكل واتخاذ القرارات والحزم وفن إبداء الملاحظات بالمراكز التكنولوجية، ويستفيد من الدورات التدريبية 133 متدربا من جميع المحافظات.

وشدد اللواء محمود شعراوي على ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تنمية مهاراتهم في مجالات عملهم بما يساهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المحافظات للمواطنين، ورفع قدرات الصف الثاني من الموظفين الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء ودعم الدولة المصرية وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية على جميع المستويات.

كما أكد أن ملف تدريب العاملين بالوزارة والمحليات يأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتحسين الخدمات والقضاء على الفساد بالمحليات.

وفي نفس السياق، احتفل مركز التنمية المحلية، اليوم الخميس، بانتهاء فعاليات ورشة العمل المتخصصة لمنظومة الموارد البشرية والتدريب وبناء القدرات، والتي ركزت على الأدوار المتعددة لإدارة الموارد البشرية والتدريب والتطوير الوظيفي في تحقيق التميز المؤسسي، وكيفية تطبيق طرق وأساليب التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، وتحديد الاحتياجات المستقبلية من القوى العاملة وآليات تدريبهم وتطوير مهاراتهم حسب احتياجات الإدارات والأقسام داخل منظومة العمل بالمحليات، واستفاد من ورشة العمل 135 متدربا من جميع المحافظات.​