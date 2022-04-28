رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

بعث المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، مؤكدا أن عمال مصر هم خير زاد للوطن وحملة مشاعل العمل والتعمير والإنتاج.

وقال رئيس مجلس النواب في نص برقية التهنئة: "أتقدم إليكم باسمي واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بحلول عيد العمال الذي يجسد احترام الدولة وتقديرها لما يقدمه عمال مصر من إسهامات في شتى ميادين الحياة، والذي يمثل فيها العامل المصري قاعدة الانطلاق نحو تغيير الواقع وبناء حاضر ومستقبل نتطلع إليه جميعا".

وأكد المستشار حنفي جبالي أن عمال مصر هم خير زاد للوطن وحملة مشاعل العمل والتعمير والإنتاج وبأيديهم شيدت على أرض مصر مصانع وأقيمت مزارع وسدود وفرت لأرضها الخصبة أسباب الحياة.

وتابع: "يظل لكم الفضل في الحفاظ على أركان الدولة واستقرارها وحماية مؤسساتها، وترفعتم عن إثارة الغبار على الماضي إنما نظرتم إلى المستقبل لبناء دولة قوية معاصرة".

وأضاف: "تلك كانت مسئولية ضخمة وجسيمة في حاجة إلى فكر الرجال وعزم الرجال وكنتم القادرون على هذا الفكر وهذا العزم".

واختتم رئيس مجلس النواب، برقية التهنئة، بالدعاء: " فسر على بركة الله، والله ولي التوفيق والسداد".​