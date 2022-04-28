أطاح بهم جرار زراعي.. مصرع سيدتين وطفل في حادث مروع بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي سيدتان وطفل أحدهما مصرعهم في حادث مروع بطريق البدرشين جنوب الجيزة، اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود متوفين بقرية منشية دهشور.

بالفحص والمعاينة تبين أنه حال حصول سيدتين يفترشان الأرض لبيع الخضروات، على المحصول لبيعه في الصباح، ورفقتهما نجل أحدهما، اصطدم بهم جرار زراعي.

نتج الحادث عن الحادث مصرعهم متأثرين بإصابتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب إلى النيابة العامة للتحقيق.