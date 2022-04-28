في 24 ساعة: ضبط 5842 شخصًا لعدم ارتداء الكمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تواصل وزارة الداخلية جهودها لتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار كورونا.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 5842 شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط 110 قضايا فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 486 مخالفة لقرارات الغلق.

وتصالح وسدد غرامة عدم ارتداء الكمامة 5821 شخصًا واتخذت الإجراءات القانونية حيال 21 شخصًا

ضبط عدد (5842) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (5821) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (21) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير (486) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط (110) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (611) أرجيلة.