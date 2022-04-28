طعنات بالصدر والبطن.. الأمن يكشف لغز العثور على جثة بـ"المجاري" في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشف وزارة الداخلية ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالإسكندرية، وحددت ضبطت مرتكبي الواقعة.

وقالت الوزارة في بيان إنه في إطار جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) بأحد المجاري المائية بطريق (الإسكندرية / القاهرة الصحراوي) بدائرة القسم وبها عدة طعنات بالصدر والبطن.

أسفرت جهود فريق البحث الجنائي بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بنطاق محافظتى "الجيزة- الإسكندرية").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما داخل سيارة ملاكي خاصة بالأول وبداخلها (كمية من مخدر الأيس والأدوات المستخدمة فى تعاطيه).

واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين أحدهما والمجني عليه فعقدا العزم على قتله. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.