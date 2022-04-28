سرق 250 جنيهًا.. تجديد حبس المتهم بقتل مسن وزوجته في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قرر قاضي المعارضات بعين شمس، اليوم الخميس، تجديد حبس متهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل مسن وزوجته بعين شمس.

واعترف المتهم أحد ساكني العقار، أنه كان يمر بأزمة مالية، فقرر سرقة المجني عليهما.

وأضاف المتهم أنه توجه لمنزلهما وفور فتح المجني عليه 74 عامًا، دفعه على الأرض وخنقه حتى لفظ أنفاسها الأخيرة، ثم أبصرته زوجة الضحية فألقاها أرضا ثم استل سكينًا من المطبخ وطعنها عدة مرات حتى فارقت الحياة.

وأشار إلى سرقته 250 جنيهًا ومشغولات ذهبية عثر عليها في دولاب المجني عليها وفر هاربًا حتى تم ضبطه.