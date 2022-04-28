أمن المنافذ يضبط 10 قضايا تهريب وهجرة غير شرعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

يواصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهوده خلال 24 ساعة عن ضبط 5 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، و32 قضية في مجال الأمن العام، وضبط 1723 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نفذت 244 حكمًا، بالإضافة لضبط 5 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.