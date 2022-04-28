شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بسعر 12.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 6.25 جنيه.
- البصل الأبيض 3.75 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 3.75 جنيهات
- الكوسة بـ 6.5 جنيه .
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 7.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيه.
- الباذنجان العروس 7 جنيه
- الفلفل البلدى 13
- الفلفل الألوان 22 جنيها.
- الليمون بـ 14 جنيها.
- فاصوليا 11
- بلح بارحى 34 جنيه
- البسلة 12.5 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيه
- ورق عنب 19 جنيه
- تفاح إيطالى 23 جنيها.
- برتقال بلدى 5 جنيه.
- الفراولة 11 جنيه.
- جوافة 14جنيه.