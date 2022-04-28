شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء ختم القرآن.. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعاء ختم القرآن الكريم.. يبحث الكثير الآن مع تبقى ساعات على انتهاء شهر رمضان المبارك، عن دعاء ختم القرآن الكريم، فشهر رمضان هو شهر القرآن يجتهد فيه المسلمون لختم القرآن الكريم، لما له من فضل عظيم فى هذا الشهر الكريم.

دعاء ختم القرآن

دعاء ختم القرآن لم يرد فيه نص ثابت وصريح، ولكن اتفق العلماء على أن النبى صلى الله عليه وسلم، كان يجمع أهل بيته بعد ختم القرآن الكريم ويدعو الله سبحانه وتعالى وكان صلى الله عليه وسلم، يدعو بالأدعية الجامعة، لكنه لم يرد عنه نصا محددا بالدعاء، فبعد ختم القرآن الكريم، نجد فى عدد من المصاحف دعاء يقال له دعاء ختم القرآن، والذى لا يعرفه الكثير أن هذا الدعاء لم يرد عن النبى صلى الله عليه وسلم، وإنما هو دعاء لابن تيمية لم ينكره أحد.

ولم يرد دليل على تعيين دعاء معين ولذلك يجوز للإنسان أن يدعو بما شاء، ويتخير من الأدعية النافعة كطلب المغفرة من الذنوب، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، والاستعاذة من الفتن، وطلب التوفيق لفهم القرآن الكريم على الوجه الذى يرضى الله سبحانه وتعالى والعمل به وحفظه ونحو ذلك، لأنه ثبت عن أنس رضى الله عنه: "أنه كان يجمع أهله عند ختم القرآن ويدعو"، أما النبى صلى الله عليه وسلم : فلم يرد عنه شيء فى ذلك.

ومن أشهر أدعية ختم القرآن هى: "اللهم ارحمنى بالقرآن واجعله لى إماما ونورا وهدى ورحمة.. اللهم ذكرنى منه ما نسيت وعلمنى منه ما جهلت وارزقنى تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لى حجة يا رب العالمين ... اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمري، وأصلح لى دنياى التى فيها معاشي، وأصلح لى آخرتى التى فيها معادي، وأجعل الحياة زيادة لى فى كل خير وأجعل الموت راحة لى من كل شر.. اللهم أجعل خير عمرى آخره وخير عملى خواتمه وخير أيامى يوم ألقاك فيه . اللهم إنى أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح .. اللهم إنى أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنى وثقل موازينى وحقق إيمانى وارفع درجتى وتقبل صلاتى واغفر خطيئتى وأسألك العلا من الجنة.. اللهم إنى أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار .. اللهم أحسن عاقبتنا فى الأمور كلها، وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة .. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا فى ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا .. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.. ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا".