شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن دخول 3 مدارس يابانية جديدة الخدمة العام الدراسى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى دخول 3 مدارس مصرية يابانية جديدة الخدمة العام الدراسى المقبل، ليصل إجمالى عدد المدارس 51 مدرسة فى 26 محافظة، والتى تدرس المنهج المصرى الجديد 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن حاجتها لشغل وظائف وكلاء ومديري مدارس، بداية من الثلاثاء 26 أبريل 2022 ولمدة خمسة عشر يومًا، إلكترونيًا عبر الرابط التالي https://ejsadm.moe.gov.eg.

وحددت الوحدة عدة شروط فى المتقدمين منها أن يكون لديه خبرات مثبتة في مجال الإدارة المدرسية وخبرات مثبتة في التدريس والتعامل مع الأطفال في مؤسسات تعليمية، وخبرات مثبتة في مجال التدريس والتعامل مع الطلاب وإدارات شئون الطلاب والمعلمين والقوانين واللوائح التي تنظم العمل داخل المدارس.

وأشارت الوزارة إلى أن خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم وامتحان تحديد مستوى لغة إنجليزية.