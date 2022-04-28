شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا حذرت وزارة الصحة الصائمين من تناول الفسيخ والرنجة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة الصحة والسكان من تناول الصائمين للفسيخ والرنجة والموالح، مشيرة إلى أنها تعرض الشخص الذى يتناولها إلى الجفاف، وتؤثر على صحة الكلى بالإضافة إلى الإصابة بالجلطات.

وقالت الوزارة إن طريقة تحضير الفسيخ غالباً ما تكون غير آمنة من الناحية الصحية لقلة وجود الملح بالفسيخ، ويستخدم البعض الأسماك الطافية على سطح الماء، والتى ماتت وتعرضت لأشعة الشمس وبدأت تنتفخ وتتحلل وأصبح لها رائحة كريهة، ثم بعد ذلك يضيفون إليها قليلا من الملح ويتم بيعها على أنها فسيخ بعد ثلاثة أو أربعة أيام.

وأضافت وزارة الصحة أن السموم المتواجدة فى الفسيخ لا يبطل مفعولها وتأثيرها على الإنسان إلا إذا تعرض الفسيخ لدرجة حرارة 100 درجة مئوية لمدة عشر دقائق مثل القلى فى الزيت.