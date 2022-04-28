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%94 من القراء يطالبون بتكثيف الرقابة على مصانع الأسماك المدخنة والمملحة

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الرقابة على مصانع الأسماك المدخنة والمملحة لضبط المنتجات الفاسدة، أيد غالبية القراء تكثيف الرقابة على مصانع الأسماك المدخنة والمملحة لضبط المنتجات الفاسدة.

وأيد 94% من القراء تكثيف الرقابة على مصانع الأسماك المدخنة والمملحة لضبط المنتجات الفاسدة، بينما عارض 6% من القراء تكثيف الرقابة على مصانع الأسماك المدخنة والمملحة لضبط المنتجات الفاسدة.

 


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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