شكرا لقرائتكم خبر عن %94 من القراء يطالبون بتكثيف الرقابة على مصانع الأسماك المدخنة والمملحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الرقابة على مصانع الأسماك المدخنة والمملحة لضبط المنتجات الفاسدة، أيد غالبية القراء تكثيف الرقابة على مصانع الأسماك المدخنة والمملحة لضبط المنتجات الفاسدة.

وأيد 94% من القراء تكثيف الرقابة على مصانع الأسماك المدخنة والمملحة لضبط المنتجات الفاسدة، بينما عارض 6% من القراء تكثيف الرقابة على مصانع الأسماك المدخنة والمملحة لضبط المنتجات الفاسدة.