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تخصيص نحو 400 مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين فى موازنة 21/22

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القاهرة - سامية سيد -  

 

تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب  فى مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 22/23  خلال اجتماعاتها القادمة عقب إلقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط البيان المالى للموازنة امام الجلسة العامة لمجلس النواب

 

  وتقدر  الأجور وتعويضات العاملين  فى مشروع موازنة السنة المالية 2022/2023 بنحو 400 مليار جنيه لتمويل أجور ومكافآت العاملين بأجهزة موازنة الدولة  وتعويضات العاملين " بخلاف  العاملين فى الهيئات والوحدات الاقتصادية "  مقابل 361 مليار و500 مليون جنيه فى موازنة السنة المالية  2022/2021.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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