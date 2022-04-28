ما تأثير الملء الثالث لسد النهضة على مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

لا تزال قضية سد النهضة هي القضية الرئيسية، التي تشغل المواطن المصري والسوداني، من حيث تأثير مراحل الملء التي تقوم بها إثيوبيا بشكل آحادي، وكشفت صور الأقمار الصناعية استقرار مخزون سد النهضة عند 7 مليارات متر مكعب.

وقال الدكتور عدلي سعداوي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، إن إثيوبيا تسعى لحجز 18.5 مليار متر مكعب لتحقيق الملء الثالث ولن يستطيعوا أن يقوموا به نظرًا لضيق الوقت، حيث يتبقى شهرًا واحدًا فقط.

وأضاف "سعداوي"، في تصريح لمصراوي، أن سد النهضة حاليًا يحتوي على 7 أو 8 مليار متر مكعب كحد أقصى، ويحتاجون إلى تخزين 10.5مليار متر مكعب في ظل تعثر حركة البناء، لافتًا إلى أن ما يتم حجزه سيخرج من احتياطي السد العالي.

وأوضح، أنه بالرغم من التجاوزات التي تقوم بها إثيوبيا إلا أن مصر قادرة على التعامل مع التهديد المائي، والاستمرار في الملء الأحادي لن يصل إلى شئ.

وأشار عميد معهد البحوث الاستراتيجية لدول حوض النيل، إلي جهود الوساطة الإماراتية والجزائرية، وغيرها لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، مضيفاً أن مع كل ملء تتعقد الأمور وتزداد حالة الاحتقان.

ولفت إلى أنه ابتداء من شهر مايو المقبل، يزداد الوارد عند سد النهضة، وبالتالي التخزين يبدأ مع بداية سقوط أمطار خفيفة على الهضبة الإثيوبية.

من جانبه أوضح الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن المخاطر تنقسم إلى نوعين مخاطر سياسية وأخرى مائية، مؤكدًا أنه حال وصول إثيوبيا إلى 18.5مليار متر مكعب لن تتضرر مصر في الوقت الحالي.

وأضاف "شراقي"، في تصريحات لمصراوي، أن صور الأقمار الصناعية تؤكد أن الملء لن يستوعب أكثر من 8.5 مليار متر مكعب من المياه المخزنة، وإثيوبيا قامت في الملء الأول بتخزين 4.9 مليار متر مكعب، وبالتالي لن تستطيع بأي حال من الأحوال تخزين أكثر من 3.6 مليار متر مكعب في الملء الثاني، حتى يتناسب مع الارتفاع الحالي للممر الأوسط من السد.

وأشار خبير الموارد المائية، إلى أن التخزين الثالث لسد النهضة الإثيوبي سيكون تأثيره محدودًا على مصر، لأن التعلية لن تتخطى أمتارًا معدودة، مضيفاً:"إثيوبيا تحتاج لوضع حوالى 1.3 مليون متر مكعب خرسانة قبل منتصف يوليو القادم، وهذا شبه مستحيل تحقيقه".

وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية أعلنت في يوليو 2021 أن الملء الثاني لسد النهضة قد تم والكمية التي كانت مقررة من قبل وهي 13.5 مليار متر مكعب.