قريباً.. إطلاق أكبر مشروع سياحي بالساحل الشمالي باستثمارات 20 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

يشهد الساحل الشمالي قريباً، إطلاق أكبر مشروع عقاري وسياحي، والذي يعد نقلة نوعية في الاستثمار العقاري والسياحي بالساحل الشمالي بأثره.

وينطلق المشروع من خلال شركة مدار التي حققت طفرة هائلة في العين السخنة بمشروعها الذي يحمل اسم منتج أزهى وأصبح أهم منتجعات السخنة

وكشف جاسر بهجت رئيس شركة مدار للتطوير، أن المشروع الجديد يقام على مساحة 250 فداناً بمنطقة رأس الحكمة في واحدة من أجمل المناطق في الساحل الشمالي باستثمارات مبدئية حوالي ٢٠ مليار جنيه سيتم في أقرب وقت إعلان تفاصيل تلك الاستثمارات.

وأكد بهجت، أن المشروع الجديد بالساحل الشمالي يقع في الكيلو 214 طريق الإسكندرية مطروح بمنطقة رأس الحكمة قريبا من شبكة الطرق الجديدة التي تختصر الوقت للوصول إلى هذا الجزء المميز من الساحل خاصة طريق الضبعة

ومن المنتظر، أن يكون المشروع الجديد علامة فارقة ومميزة في الساحل الشمالي من حيث حجم المساحات الخضراء والخدمات الترفيهية والسياحية والخدمية والتجارية وأنواع الوحدات والتشطيبات على أعلى مستوى، وكل هذا سيكون بشكل غير مسبوق في الساحل وسوف يتم إعلان كل تلك التفاصيل فور الانتهاء منها في أقرب وقت.

وأشار بهجت، إلى بدء الاستعداد لتدشين المشروع الجديد في الساحل من اختيار كبرى الشركات الهندسية والمصممين والاستشاريين المحليين والدوليين في كل التخصصات لتقديم منتجع غير مسبوق في الساحل من كافة النواحي يليق بمستوى العملاء المستهدفين.

وأضاف أنه كان قد تم إرجاء خطوة الاستثمار في الساحل الشمالي خلال الفترة الماضية لتوجيه طاقتنا كاملة إلى منتجع أزهى الذي أقامته الشركة في منطقة العين السخنة وأصبح علامة مميزة بالسخنة وأرقى منتجع سكني سياحي متكامل بها .

وأوضح بهجت، أنه سيتم عقب إجازة عيد الفطر المبارك، عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة تفاصيل المشروع الجديد بالساحل الشمالي.