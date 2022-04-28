شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك برج العرب تضبط محاولتى تهريب عدد من الهواتف المحمولة وعملات أثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت جمارك مطار برج العرب من ضبط محاولتى تهريب عدد من الهواتف المحمولة والعملات المعدنية الأثرية بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته والقرار الجمهوري رقم ١١٤ لسنة ١٩٧٣ وقانون الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ .

ففى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبى علي رحلة طيران فلاي دبي اشتبه رجب بحيري رئيس الوردية ومحمود الوحش ومصطفي المصري مأموري الفحص بالأشعة في الراكب م.ف.ا مصري الجنسية.

وبالعرض علي وليد عيسي مدير إدارة الجمرك بالانابة قرر تشكيل لجنة من كل من علي محمد قنبر ومحمد الكوانيني مأموري الحركة وجهاد جلال أمن جمركي و محمود يعقوب رئيس قسم مكافحة التهريب بحضور إسلام قبارى مدير إدارة الفحص بالأشعة طارق عبد المنعم مدير إدارة الأمن الجمركي طاهر بخاطره مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى لتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود ١٣ جهاز ايفون مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعة الراكب .

وفي المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا علي رحلة طائرة اسطنبول اشتبه رجب بحيري رئيس ومحمود الوحش ومصطفي المصري مأموري الكشف بالأشعة في الراكب م . ع . خ مصري الجنسية.

وقامت نفس اللجنة بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود ٩١ عملة معدنية أثرية ترجع لعصر السلطان العثمانى والسلطان حسين كامل والملك فؤاد والملك فاروق الاول .

قرر مصطفي العربي مدير عام المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى ٨ و٩ لسنة ٢٠٢٢ .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية الجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.