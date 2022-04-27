شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" توضح مصير الطلاب حال تعرضهم لمشكلة تقنية أثناء الامتحان الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى خطاب لها، تفاصيل امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى بالمدارس الرسمية والخاصة، موضحة أن الطلاب الذين لهم حق دخول الامتحانات إلكترونيا " المنتظمين والخدمات" ومقرر لهم أداء الامتحانات بنسبة 70% إلكترونيا عن طريق التابلت المسلم لهم وإذا تعرض أى منهم أثناء تواجده بلجنة سير الامتحان لأى عائق خارج عن إرادته يحول دون أداء الامتحان إلكترونيا وفى ضوء محضر إثبات الحالة الموقع من مدير المدرسة ومسئول التطوير التكنولوجي سيعقد لهم امتحان اخر فى المواد الأساسية على مدار ثلاثة أيام بعد نهاية الامتحانات بعشرة أيام على الأكثر ويحق لهم إعادة الامتحان ورقيا فى المادة أو المواد التى تعثروا فيها على مستوى الإدارة التعليمية.

- الطلاب الذين ليس لهم الحق فى أداء الامتحانات إلكترونيا" المنازل والدمج التعليمي" تعقد لهم امتحانات ورقية بالكامل سواء الاسئلة المقالية أو الاختيار من متعدد ولا تطبق فترة الراحة الخاصة بالطلاب الذين لهم حق أداء جزء من الامتحان إلكترونيا والموجودة بالجدول المعلن ومدتها 15 دقيقة ويتولى الموجه الأول وضع الأسئلة.

- ضرورة التزام الأعضاء المكلفين بوضع الأسئلة المقالية بنسبة ال 30% للطلاب الذين يؤدون الامتحانات الإلكترونية بمراعاة الأوزان النسبية للموضوعات ونواتج التعلم كما فى المواصفات المعتادة.

- تعقد امتحانات المواد غير الأساسية والمجالات والمستوى الرفيع لجميع الفئات بلجان مؤمنة ومراقبة على مستوى المدرسة وتحت إشراف الإدارات التعليمية.