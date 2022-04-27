التحقيق في واقعة تسمم 5 أشخاص من أسرة واحدة بمنطقة الشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

بدأت جهات التحقيق بالشرابية التحقيق في واقعة إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بحالات تسمم، في ظروف غامضة بمنطقة الشرابية.

وتعرض 5 أشخاص من أسرة واحدة بمنطقة الشرابية للتسمم في ظروف غامضة، وتم نقلهم إلى مستشفى الدمرداش لتلقي العلاج.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت شرطة النجدة بلاغ يفيد بوجود حالات تسم داخل أحد المنازل بشارع السيدة عائشة بمنطقة الشرابية، وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف.

وبإجراء التحريات الأولية تبين وجود إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة، وتم نقل المصابين لمستشفى سموم الدمرداش، ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.