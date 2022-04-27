كشف ملابسات تداول منشور بـ"فيسبوك" يتضمن عدم اعتماد شهادة الميلاد الإلكترونية القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من قيام أحد الأشخاص بانتقاد عدم اعتماد شهادة الميلاد الإلكترونية القديمة الخاصة بابنته، مؤكدة أن ما جاء فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلاً ويأتى ضمن محاولات نشر الشائعات.

وكان أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تداول منشورًا يتضمن انتقاد صاحب الحساب المشار إليه، عدم اعتماد شهادة الميلاد الإلكترونية القديمة الخاصة بكريمته حال تقدمه بها لإحدى الجهات الحكومية، زاعمًا أنهم طالبوه باستخراج شهادة ميلاد إلكترونية حديثة وعدم الاعتداد بالأولى.

وزعم بأن هذا الإجراء يمثل عبئًا على كاهل المواطنين، فيما استغلت بعض الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، تصريحات هذا الشخص في الإسقاط على مؤسسات الدولة.