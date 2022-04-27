الداخلية تكشف حقيقة سير 3 سيارات "عكس الاتجاه" أعلى محور بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة تداول فيديو نشره أحد الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، زعم خلاله سير ثلاثة سيارات عكس الاتجاه بأحد المحاور بالقاهرة مما يعرض حياة المواطنين للخطر مُلتسماً تركيب كاميرات مُراقبة بالمكان.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجاري تم تركيب كاميرا مرورية عالية التقنية بالمحور المشار إليه كما قامت الأجهزة الأمنية بالعديد من الحملات المرورية خلال الآونة الأخيرة بالمنطقة المشار إليها.

وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة أبرزها حجز 5 حالات السير عكس الاتجاه - سحب 11525 رخصة متنوعة - تكبيل 329050 سيارة للانتظار الخاطئ - تحرير 329770 مخالفة مرورية متنوعة - حجز 90 سيارة، مركبة "توك توك" مخالفة - ضبط 695998 مخالفة تجاوز سرعة.

وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانوينة.