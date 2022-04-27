الدخل ومواصفات الشقة.. الأوراق المطلوبة للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري الـ3% و8%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

منذ أن أطلق البنك المركزي مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% متناقضة يوليو الماضي، ويبحث المواطنين عن الحصول على شقة وفقا لهذه المبادرة.

لكن قبل إطلاق مبادرة الـ3% كان يوجد مبادرة آخرى وهي الـ8% والتى مازلت مستمرة حتى الآن، والتى شهدت تعديلات مأخرا، شملت زيادة مدة التمويل لتصل إلى 25 عاما (بدلًا من 20 عامًا)، إلغاء شرط الحد الأقصى لصافي مساحة الوحدة، زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة ليبلغ 2.5 مليون جنيه مع التسهيل لشروط الضمانات، السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة.

تطلب البنوك وشركات التمويل العقاري من أي مواطن يريد التقديم على قرض التمويل العقاري عددا من المستندات والأوراق، للموافقة على القرض سواء كان منخفضي الدخل أو متوسطى الدخل.

وجاءت الأوراق والمستندات المطلوبة على النحو التالي:

- شهادة معتمدة من جهة العمل مدون بها بإجمالي الدخل الشهري للموظف في القطاع العام أو الخاص، وبها الرقم الضريبي والسجل التجاري للشركة، أما أصحاب المهن الحرة فتكون من خلال محاسب قانوني معتمد ويتم تدوين بها البيانات الضريبية لصاحب النشاط، كما يتم تحديدها بأدوات أخرى من جهة التمويل.

- صورة البطاقة الشخصية (الرقم القومي) الخاصة بالعميل وتكون سارية.

- أن يكون مصري الجنسية.

- التوقيع على إقرار بعدم استفادته من أي مبادرات سابقة للتمويل العقاري، وفي حال ثبوت العكس يتم سحب الوحدة فورا.

- فتح حساب جار في البنك لتسديد الأقساط الشهرية من خلال ماكينات الصراف الآلي.

شروط المبادرة للحد الأدنى للدخل:

- محدودي الدخل: يبدأ الحد الأدنى شهريا من 1500 جنيه ولا يزيد عن 4500 جنيه للأعزب، أما المتزوج لا يزيد عن 6 آلاف جنيه.

- متوسطي الدخل: يبدأ الدخل الشهري من 1500 جنيه ولا يزيد عن 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للمتزوج، بالنسبة للفائدة الـ3%، لكن في مبادرة الـ8% يكون الحد الأقصى 40 ألف للأعزب و50 ألف للأسرة شهريا.

قيمة الوحدة السكنية حسب شروط المبادرة:

- محدودي الدخل: تتراوح بين 300 ألف جنيه إلى 350 ألف جنيه كحد أقصى حاليا، كاملة التشطيب.

- متوسطي الدخل: تتراوح من 350 ألف جنيه إلى 1.1 مليون جنيه، ومن 1.1 مليون جنيه إلى 1.4 مليون جنيه كاملة التشطيب، للمتزوج، بالنسبة للفائدة الـ3%، لكن في مبادرة الـ8% يكون السعر الأقصى للوحدة 2.5 مليون جنيه.

مواصفات الوحدة السكنية:

- قابلة للرهن العقاري ولا يوجد عليها أي مخالفات.

-كاملة التشطيب.

- لا تكون في المناطق السياحية.

- لا يوجد عليها أي نزاع قضائي.

- لا يوجد بها أي مخالفات مع المحليات أو أجهزة المدن الجديدة.