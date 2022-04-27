رئيس "شمال الدلتا" للكهرباء" يكشف استعدادات الشركة خلال إجازة عيد الفطر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

كشف المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن استعدادات الشركة لاستقبال إجازة عيد الفطر المبارك لتأمين التغذية الكهربائية لكافة القطاعات نطاق الشركة بمحافظات (الدقهلية – كفر الشيخ– دمياط)، موضحا أنه تم اتخاذ الإجراءات في مقدمتها تشكيل غرفة عمليات بديوان عام الشركة والمتابعة المستمرة على مدار الساعة.

وقال إن ذلك يأتي طبقًا لتعليمات الدكتور المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جابر دسوقي رئيس مجلس إداره الشركه القابضه لكهرباء مصر.

وشدد "عسل" فى تصريحات لمصراوي، على ضرورة ‏تواجد قيادات الشركة بالقطاعات الأربعة لتأمين استمرارية التغذية الكهربائية على مدار الساعة مع تواجد نوبتجيات بالقطاعات الفنية وقطاعات التشغيل (مخازن- ورش ونقل- ….) لمجابهة أي طارئ.

وأكد "عسل"، على جاهزية لجنة الأزمات للتواجد كل في مقر عمله في حاله وجود أزمة لاتخاذ التدابير اللازمة لحلها مع رفع درجة الاستعداد القصوى لفرق الصيانة وإزالة الأعطال و جاهزيتهم في حال حدوث أي عطل.

ونوه إلى إلغاء أعمال الصيانة أثناء فترة العيد مع جاهزية ماكينات الطوارئ والمحولات المحمولة لتأمين التغذية الكهربائية للأماكن الحيوية في حالة الظروف الطارئة وكذلك ‏التنسيق مع غرفة العمليات بالمحافظات نطاق الشركة لإزالة أي شكاوى.

وأكد "عسل"، على تأمين التغذية الكهربائية لكافة الأماكن الحيوية المهمة وتوفير الدعم اللازم لها (محطات مياه الشرب - الصرف الصحي - المستشفيات -…. ) وكذلك العمل بمركز تلقي الشكاوى الموحد على الرقم ( 12١) للرد على شكاوى المشتركين على مدار الساعة.

وأشار إلى أنه سيتم تشغيل مراكز الشحن بالمقار الرئيسية ومقار الشبكات بالقرى نطاق الشركة لتيسير عملية الشحن ومتابعة الأعطال مع وضع ملصقات على مراكز خدمة العملاء توضح أرقام مسؤولي الخدمة للتواصل معهم في حالة حدوث أي أعطال وكذلك تم وضع أرقام هواتف (التحكم- الشكاوى- خدمة العملاء ) على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة عبر خدمة "تواصل معنا" لسهولة التواصل مع المشتركين.